В Уфе простились с погибшим в СВО Леонидом Ващуком

Леонид Ващук родился в 1966 году в Уфе. После окончания 8 класса поступил в Уфимский энергетический техникум по специальности «Паротурбинные и парогенераторные установки». В 1985 году поступил в Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище по специальности «Корабельные атомные энергетические установки». С 1990 года служил командиром группы технического обслуживания Камчатской области. С 1998 по 1999 годы зачислен в распоряжение командующего 2 флотилией подводных лодок Тихоокеанского флота, командиром дивизиона электромеханической боевой части экипажа атомной подводной лодки «Б-201» 2 флотилии подводных лодок Тихоокеанского флота.