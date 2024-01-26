В центре Екатеринбурга нашли тело мужчины. Обнаружили труп днем 26 января на улице Малышева. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в СУ СК по Свердловской области.
— В настоящее время на место происшествия организован выезд следователя СКР для проведения осмотра места происшествия и установления всех обстоятельств случившегося. Более точные детали инцидента устанавливаются, — рассказали в Следственном комитете региона.
На данный момент следователи совместно с сотрудниками полиции выясняют, кем был погибший мужчина.
Ранее, 25 января, на Эльмаше нашли тело 46-летней женщины. По предварительной версии, она покончила с собой. Криминала в данном случае не усматривается.