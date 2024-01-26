Алматинку подозревают в распространении фейков о землетрясении

По данным пресс-службы департамента полиции города, молодая женщина будет привлечена к ответственности за распространение ложных сведений в соцсетях. В мессенджерах она сообщила о новом разрушительном землетрясении и призывала жителей покинуть город, тем самым посеяла панику и страх среди населения. Ее действиям будет дана правовая оценка.