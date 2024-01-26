Алматинку подозревают в распространении фейков о землетрясении

По данным пресс-службы департамента полиции города, молодая женщина будет привлечена к ответственности за распространение ложных сведений в соцсетях. В мессенджерах она сообщила о новом разрушительном землетрясении и призывала жителей покинуть город, тем самым посеяла панику и страх среди населения. Ее действиям будет дана правовая оценка.
Действие подозреваемой подпадает под нормы статьи 274 УК РК «Распространение заведомо ложной информации». В полиции также призвали жителей не распространять непроверенную или ложную информацию.
Напомним, в ночь с 22 на 23 января жители Алматы ощутили сильное землетрясение, в результате за медицинской помощью обратились 67 человек с различными формами травм.