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В уфимском аэропорту экстренно запросил посадку неисправный самолет

Сегодня, 26 января, после вылета из уфимского аэропорта вернулся неисправный самолет Ил-76.
Источник: Башинформ

Известно, что полет был прерван из-за стружки, которая попала в масло двигателя № 1.

По данным ТГ-канала Aviaincidеnt, борт принадлежит частной грузовой чартерной авиакомпании AbakanAir. Посадка произошла удачно.