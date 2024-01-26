В уфимском аэропорту экстренно запросил посадку неисправный самолет

Известно, что полет был прерван из-за стружки, которая попала в масло двигателя № 1.
По данным ТГ-канала Aviaincidеnt, борт принадлежит частной грузовой чартерной авиакомпании AbakanAir. Посадка произошла удачно.
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Известно, что полет был прерван из-за стружки, которая попала в масло двигателя № 1.
По данным ТГ-канала Aviaincidеnt, борт принадлежит частной грузовой чартерной авиакомпании AbakanAir. Посадка произошла удачно.