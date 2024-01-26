«Подлила в топку печи дизельное топливо». Под Чашниками женщина сожгла дом, решив растопить печь дизельным топливом

Хозяйка дома в агрогородке Краснолуки Чашникского района после растопки печи дизельным топливом в больнице, и дома у нее больше нет, он сгорел, сообщает Витебское областное управление МЧС.
Пожар произошел вечером 25 января, когда 55-летняя хозяйка дома решила приготовить еду в печи, а для скорости пыталась разжечь дрова с помощью дизтоплива, которое вспыхнуло. Женщина разбудила сожителя, и вдвоем они пытались ликвидировать пожар, но в итоге выскочили из дома еще до приезда пожарных.
С ожогами 3% лица и кисти руки хозяйка дома в больнице. А в ее доме нет больше крыши, потолка, да и имуществом вряд ли можно будет воспользоваться.