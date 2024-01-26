В Самарской области объяснили причину нехватки продуктов в некоторых магазинах

«По информации Минпромторга Самарской области, запасы товаров, в том числе первой необходимости, в распределительных центрах региона имеются в достаточном количестве. Отгрузка с распределительных центров в магазины осуществляется всегда согласно графику. Отставание от графика и отсутствие отдельных позиций на полках магазинов было связано исключительно со сложностью доставки продуктов в зимних условиях. В настоящее время график доставки продуктов нормализовался», — говорится в сообщении.