В полиции Молдовы рассказали, сколько оружия было изъято в стране в 2023 году

В полиции также призвали граждан соблюдать ряд строгих рекомендаций, в том числе не носить с собой оружие в состоянии алкогольного опьянения; не носить оружие на собрания и другие массовые мероприятия; не допускать доступа к оружию членов семьи, родственников, гостей и других посторонних лиц и не оставлять без присмотра оружие в сумках, автомобилях или других местах.