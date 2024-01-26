В полиции Молдовы рассказали, сколько оружия было изъято в стране в 2023 году

КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. Более 2 448 единиц оружия были изъяты молдавской полицией в прошлом году, из них 57 находились в незаконном владении, сообщили в пресс-службе Генеральной инспекции полиции (ГИП).
Ведомство пояснило, что одному лицу разрешается приобретать и владеть не более 12 единицами огнестрельного оружия, а коллекционерам иметь неограниченное количество оружия при соблюдении правил безопасности.
В полиции также призвали граждан соблюдать ряд строгих рекомендаций, в том числе не носить с собой оружие в состоянии алкогольного опьянения; не носить оружие на собрания и другие массовые мероприятия; не допускать доступа к оружию членов семьи, родственников, гостей и других посторонних лиц и не оставлять без присмотра оружие в сумках, автомобилях или других местах.
Согласно положениям действующего в Молдове Закона о режиме оружия и боеприпасов, физические и юридические лица, владеющие оружием, обязаны явиться в полицию для проверки выполнения необходимых условий для владения оружием или ношения и применения оружия.
Лицо, добровольно сдавшее огнестрельное оружие, боеприпасы или взрывчатые средства, хранившиеся им незаконно, освобождается от уголовной ответственности или ответственности за правонарушение, уточнили в полиции.