Таксист спас замерзшего на обочине дороги пенсионера в Кстовском районе

Водитель такси Роман Носов случайно заметил на обочине дороги, в низине, замерзшего мужчину и спас ему жизнь. Подробности истории таксист рассказал сайту pravda-nn.ru.
В ночь с 23 на 24 января Роман Носов ехал на ночную смену из Кстова в Нижний Новгород, по пути брал заказы.
«Вез пассажира, сосредоточился на дороге. Случайно принял заказ в Шелокше: нажал “принять”, чтобы сигнал остановить, на автомате. Потом посмотрел, хотел отказаться, но решил все-таки съездить», — отметил он.
Около полуночи таксист привез пассажира на окраину села Шелокша, а на обратном пути заметил на обочине дороги пенсионера.
«Мне вообще показалось, на первый взгляд, что человек просто веселится, а на самом деле он пытался встать. Но поскольку я работаю с людьми, знаю, что бывает разное. Сопоставил время и место: гулянка никакая не намечалась, клуба рядом не было», — поделился Роман.
Таксист подъехал к незнакомцу и предложил свою помощь. После безуспешной попытки мужчины встать с сугроба Роман Носов вышел из машины и начал помогать ему.
«Он мычал. У него все онемело. Николай встал, за дверь держался, но шагать не мог. Я не был готов увидеть такое. У него был тотальный спазм мышц. Он не чувствовал боли: мышцы просто перестали быть эластичными от снижения температуры», — пояснил водитель такси.
Чтобы Николай не замерз, таксист отдал свою шапку и попытался застегнуть его куртку. Пенсионер, напротив, хотел снять пуховик: внутрь одежды забился снег. Посадить в автомобиль мужчину Роман не смог, поэтому решил позвонить в «скорую».
«Поле. Мы вдвоем: машин вообще нет, трасса далеко. Надежда на скорую покинула меня: районная больница далеко, а у нас был не самый острый случай», — рассказал Роман.
Тогда водитель отправился в центр села за помощью. Большинство жителей уже спали, но один помощник нашелся. Вместе они «загрузили» Николая в машину.
«Он сидел как-то неестественно, как бревно. У него было так тело напряжено, что он не мог согнуть ноги в коленях», — добавил водитель.
Спасательная операция заняла около получаса. За это время Роману пришлось отказаться от нескольких заказов. Когда таксист повторно позвонил в «скорую» для отмены вызова, выяснилось, что врачи еще не успели выехать к ним.
По пути домой Николай рассказал водителю, что в сугробе оказался после похода в гости к другу. Мужчина выпил спиртное вместе с приятелями и пошел домой. По пути пенсионер скорее всего упал в сугроб и уснул. В себя пришел только через пару часов.
До дома мужчины добрались быстро, но в подъезд попали не сразу: Николай потерял ключи.
«Изначально он мне назвал не ту квартиру. Может быть я неправильно его понял: у него очень сильно изменилась дикция, вернее у него ее не было. Стали стучать к соседям, те напомнили Коле, что он в другом подъезде живет», — пояснил таксист.
В итоге Роман оставил нового знакомого в теплом подъезде и отправился на следующий заказ.
«Я был уверен, что он больше никуда не двинется. Оставил на соседей в подъезде, где тепло. Я свою миссию выполнил. Есть мысль к нему заехать, узнать, как он», — заключил водитель.
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