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На трассе Азов — Ростов рейсовый автобус развалился на ходу

У рейсового атобуса на трассе Азов — Ростов на ходу отвалилось два левых колеса.
Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Инцидент произошел 26 января.

Как сообщают очевидцы, общественный транспорт начал разваливаться сразу после отъезда от остановки в Кулешовке, еще не успев разогнаться. Благодаря быстрой реакции водителя, который успел затормозить, авария была предотвращена.

Однако горожане не могут понять, как такое произошло, и почему автобус не прошел предварительную проверку перед отправкой в рейс. Тем более что стоимость проезда составляет 180 рублей.

— В автобусе ехали пожилые люди и маленькие дети. Трудно представить, что бы произошло, если бы колеса оторвались при полной скорости, — рассказывает взволнованная местная жительница.

Отметим, что с 15 ноября стоимость проезда из Азова в Ростов увеличилась на 40 рублей. К сожалению, это не отразилось на качестве услуги.