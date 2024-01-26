На трассе Азов — Ростов рейсовый автобус развалился на ходу

Инцидент произошел 26 января.
Как сообщают очевидцы, общественный транспорт начал разваливаться сразу после отъезда от остановки в Кулешовке, еще не успев разогнаться. Благодаря быстрой реакции водителя, который успел затормозить, авария была предотвращена.
Однако горожане не могут понять, как такое произошло, и почему автобус не прошел предварительную проверку перед отправкой в рейс. Тем более что стоимость проезда составляет 180 рублей.
— В автобусе ехали пожилые люди и маленькие дети. Трудно представить, что бы произошло, если бы колеса оторвались при полной скорости, — рассказывает взволнованная местная жительница.
Отметим, что с 15 ноября стоимость проезда из Азова в Ростов увеличилась на 40 рублей. К сожалению, это не отразилось на качестве услуги.