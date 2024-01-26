Нацбанк Казахстана выступил с важным обращением

Из обращения следует, что Нацбанк не обслуживает физических лиц и не проводит денежные расчеты с населением, в том числе не привлекает граждан для проведения «специальных операций по поимке мошенников».
Возобновились случаи телефонного мошенничества. Мошенники демонстрируют поддельные документы для подтверждения своих «полномочий».
В монетарном регуляторе напомнили, что мошенники, представляясь работниками Департамента безопасности Нацбанка, «вводят граждан в заблуждение».
«Данные схемы реализуются с участием подставных “работников Национального банка” под предлогом “поимки мошенников в банках второго уровня”. При этом мошенники даже отправляют поддельные удостоверения работников Национального банка, переадресовывают звонки на иных подставных лиц, а также предоставляют реквизиты для банковских переводов».
Кроме того, в поддельных документах размещаются подписи, имена, печати для повышения доверия граждан.
В этой связи Национальный банк рекомендует при поступлении телефонных звонков от подставных «работников Департамента безопасности Национального банка» прервать разговор и не принимать участие в проведении каких-либо «спецопераций по поимке мошенников».
Национальный банк Казахстана просит граждан:
не устанавливать мобильные приложения, не раскрывать свои персональные данные, не предоставлять удаленный доступ к мобильному телефону, не переводить денежные средства на счета третьих лиц по указаниям, полученным в ходе телефонного разговора.
«Если ваши конфиденциальные данные уже разглашены, необходимо обратиться в правоохранительные органы. Для получения консультаций можно обратиться в контакт-центр Национального банка по короткому номеру “1477”, — добавили в пресс-службе НБК.
Ранее казахстанцев предупредили о новой схеме мошенников. Подробности можете узнать здесь.