Аптеку в Ростовской области наказали за продажу лекарств по липовым рецептам

В Ростовской области через Арбитражный суд наказали аптеку, которая отпускала лекарства по липовым рецептам из несуществующих больниц. Об этом рассказали в территориальном управлении Росздравнадзора.
Оказалось, что в торговой точке по поддельным документам можно было легко приобрести таблетки и растворы, популярные среди наркозависимых. Нарушения раскрыли во время внеплановой проверки.
— Сильнодействующие препараты продавали по рецептам с недостоверной информацией. Оказалось, что фамилии врачей, указанные в бланках, отличались тех, что были на печати. Кроме того, «медики» забывали не только свои инициалы, но и делали орфографические ошибки в собственных фамилиях. Часть рецептов выдали больницы, которые сейчас не существуют, — сообщили в Росздравнадзоре.
Известно, что аптечную организацию в итоге оштрафовали по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий»).