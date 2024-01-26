Аптеку в Ростовской области наказали за продажу лекарств по липовым рецептам

— Сильнодействующие препараты продавали по рецептам с недостоверной информацией. Оказалось, что фамилии врачей, указанные в бланках, отличались тех, что были на печати. Кроме того, «медики» забывали не только свои инициалы, но и делали орфографические ошибки в собственных фамилиях. Часть рецептов выдали больницы, которые сейчас не существуют, — сообщили в Росздравнадзоре.