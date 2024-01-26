Стали известны подробности стрельбы по боксёру Стоцкому в Челябинске

Напомним, конфликт произошёл вечером 25 января в Ленинском районе Челябинска. В боксёра стреляли из травматического пистолета. После инцидента спортсмен сам пришёл в ГКБ № 9, где у него из ноги извлекли резиновую пулю и обработали рану.



«Установлено, что причиной стал бытовой конфликт. Нападавший и потерпевший были знакомы друг с другом. Личности участников инцидента также установлены. Принимаем меры по их задержанию», — сообщила начальник отдела информации и общественных связей полицейского главка Елена Епимахова.



Андрею Стоцкому 28 лет, он выступает в тяжёлом весе. В 2021 году завоевал титул чемпиона России. В карьерном списке спортсмена 40 побед в 53 боях.