На Кубани в ДТП с «КамАЗом» погиб человек

ДТП произошло 26 января в 12.20 часов в Усть-Лабинском районе.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Камаз» при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество и врезался в «ВАЗ-2107». В результате аварии пассажирка легкового автомобиля погибла, водитель получил травмы различной степени тяжести. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Сочи после ДТП с «КамАЗом» и «ВАЗ 2107» водитель попал в больницу. Дорожное происшествие случилось н трассе Джубга — Сочи в районе поселка Уч-Дере. В социальных сетях днем 24 января опубликовали кадры с места аварии.