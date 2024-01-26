На Кубани в ДТП с «КамАЗом» погиб человек

Ранее сообщалось, что в Сочи после ДТП с «КамАЗом» и «ВАЗ 2107» водитель попал в больницу. Дорожное происшествие случилось н трассе Джубга — Сочи в районе поселка Уч-Дере. В социальных сетях днем 24 января опубликовали кадры с места аварии.