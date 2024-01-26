На стройке коттеджа в Кибрае 17-летний парень получил тяжелые увечья

В офис детского омбудсмана обратилась жительница Кокдалинского района Кашкадарьинской области и рассказала о том, что ее 17-летний сын во время работы на стройке упал и получил серьезные травмы. К лицам, ответственным за технику безопасности труда, никаких мер предпринято не было.
Установлено, что юноша работал по найму на строительстве одного из коттеджей в махалле «Бостон» Кибрайского района Ташкентской области.
25 декабря 2023 года он упал со второго этажа строящегося здания и в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию Кибрайской районной больницы. У него были диагностированы черепно-мозговая травма и другие телесные повреждения.
Благодаря проведенному лечению состояние юноши несколько улучшилось, тем не менее, по заключению судмедэкспертизы, проведенной 29 декабря 2023 года, травмы оцениваются как серьезные.
Следственные органы Кибрайского района возбудили уголовное дело по части 1 статьи 257 — нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда лицом, ответственным за их соблюдение, повлекшее средней тяжести или тяжкое телесное повреждение.
Сейчас пострадавший продолжает лечение в травматологическом отделении больницы.
Офис детского омбудсмана и сотрудники прокуратуры расследовали эту ситуацию, они продолжат следить за соблюдением законных интересов юноши.