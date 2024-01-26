На стройке коттеджа в Кибрае 17-летний парень получил тяжелые увечья

В офис детского омбудсмана обратилась жительница Кокдалинского района Кашкадарьинской области и рассказала о том, что ее 17-летний сын во время работы на стройке упал и получил серьезные травмы. К лицам, ответственным за технику безопасности труда, никаких мер предпринято не было.