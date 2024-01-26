В Ташкенте скончался водитель Spark после столкновения с Malibu у рынка «Ипподром»

Автомобиль Malibu 2, за рулем которого находился гражданин А. Т., 2004 г. р., столкнулся с автомобилем Spark, которым управлял Б. Б., 1997 г. р. В результате столкновения водитель Spark скончался на месте происшествия. Его пассажир был госпитализирован с различными травмами.