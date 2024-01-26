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Рейсовый автобус и 16 машин столкнулись на трассе в Карагандинской области

В Карагандинской области на трассе «Караганда — Темиртау» произошло ДТП с участием рейсового автобуса и 16 легковых авто, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
Рейсовый автобус и 16 машин столкнулись на трассе в Карагандинской области
Источник: t.me/vechernaya_karaganda

«26 января около 15:00 из-за ухудшения погодных условий на трассе “Караганда — Темиртау” произошло ДТП с участием рейсового автобуса маршрута “Алматы — Астана” и 16 легковых автомашин. В результате аварии двоих граждан госпитализировали в больницу Темиртау», — рассказал первый заместитель начальника ДП региона Курмангали Исмагулов.

В Департаменте полиции Карагандинской области добавили, что в рейсовом автобусе находились три человека. В полиции также призвали граждан соблюдать правила дорожного движения и воздержаться от дальних поездок при ухудшении погодных условий. По информации ведомства, после массовой аварии трассу закрыли.