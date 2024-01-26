Рейсовый автобус и 16 машин столкнулись на трассе в Карагандинской области

«26 января около 15:00 из-за ухудшения погодных условий на трассе “Караганда — Темиртау” произошло ДТП с участием рейсового автобуса маршрута “Алматы — Астана” и 16 легковых автомашин. В результате аварии двоих граждан госпитализировали в больницу Темиртау», — рассказал первый заместитель начальника ДП региона Курмангали Исмагулов.
В Департаменте полиции Карагандинской области добавили, что в рейсовом автобусе находились три человека. В полиции также призвали граждан соблюдать правила дорожного движения и воздержаться от дальних поездок при ухудшении погодных условий. По информации ведомства, после массовой аварии трассу закрыли.