Рейсовый автобус и 16 машин столкнулись на трассе в Карагандинской области

В Департаменте полиции Карагандинской области добавили, что в рейсовом автобусе находились три человека. В полиции также призвали граждан соблюдать правила дорожного движения и воздержаться от дальних поездок при ухудшении погодных условий. По информации ведомства, после массовой аварии трассу закрыли.