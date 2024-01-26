Россия и Украина обменялись телами погибших военных

На этой неделе Россия и Украина должны были провести обмен военнопленными в формате «192 на 192», однако он не состоялся. Самолет Ил-76, на борту которого были 65 украинцев, был сбит при подлете к Белгороду. Российская сторона возложила ответственность за случившееся на украинскую ПВО, действовавшую в районе населенного пункта Липцы Харьковской области.