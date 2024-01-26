Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Справивший нужду на Вечный огонь 21-летний житель Гродно взят под стражу

Под стражей находится 21-летний гродненец, справивший нужду на Вечный огонь.
Источник: Комсомольская правда

Заключен под стражу 21-летний гроднинец, который ночью 22 января в парке им. Жилибера справил нужду на Вечный огонь, который зажжен на братской могиле советских воинов и партизан, сообщает служба информации прокуратуры Гродненской области.

Более того, под стражу парень взят заместителем прокурора Гродно в присутствии студентов вузов и лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции.

Молодому человеку инкриминировано злостное хулиганство — умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом.

Прокурор санкционировал применение названной меры пресечения с учетом обстоятельств содеянного и характеристик личности обвиняемого.