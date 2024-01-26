В столице в результате столкновения «Малибу» и «Спарк» погиб человек. Видео

По данным пресс-службы столичного ГУВД, инцидент произошел 26 января в 02:20 на улице Бунёдкор возле Чиланзарского рынка (Ипподром). Между собой столкнулись «Малибу» и «Спарк».
В результате полученных травм водитель автомобиля «Спарк» скончался на месте. Также один пассажир данного автомобиля был госпитализирован с травмами различной тяжести.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств) Уголовного кодекса. За нарушение данной статьи могут ограничить или лишить свободы на срок от 3 до 5 лет или наложить штраф в размере до 50 БРВ (17 миллионов сумов).