В столице в результате столкновения «Малибу» и «Спарк» погиб человек. Видео

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств) Уголовного кодекса. За нарушение данной статьи могут ограничить или лишить свободы на срок от 3 до 5 лет или наложить штраф в размере до 50 БРВ (17 миллионов сумов).