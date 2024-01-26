Массовое ДТП произошло близ Караганды

— 26 января около 15:00 на трассе Караганда — Темиртау из-за ухудшения погодных условий произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса маршрута «Алматы — Астана» и 16 легковых автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия двух пострадавших доставили в больницу города Темиртау, — сообщил первый заместитель начальника ДП Карагандинской области Курмангали Исмагулов.
На момент аварии в автобусе находились три пассажира и два водителя.
После массового ДТП было принято решение перекрыть данный участок дороги и ограничить движение транспортв. А те авто, которые на тот момент уже были на дороге, проводили в Темиртау в сопровождении полицейских машин.