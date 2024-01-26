СКР установил точку пуска поразившей Ил-76 ракеты

«С помощью радиолокационных средств объективного контроля воздушного пространства, а также следствием установлено, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен военно-транспортный самолет, располагалось в селе Липцы Харьковской области», — сказано в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что следователи и криминалисты продолжают осмотр места крушения Ил-76 в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Также найденные там фрагменты тел погибших изымаются для назначения генетических экспертиз с целью идентификации останков.
Как указано, на телах погибших имеются характерные татуировки, которые фиксировались у многих представителей вооруженных формирований Украины, допрошенных ранее в рамках уголовных дел, в том числе боевиков радикальной националистической группировки «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).
В СК РФ добавили, что приобщены к материалам уголовного дела о теракте с Ил-76 вещественные доказательства: документы погибших украинских военнослужащих и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.
Самолет потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ заявили, что Ил-76 сбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи двух ракет, и назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Вcе погибли. В ведомстве отметили, что руководство Украины преследовало цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал добиваться международного расследования по всем преступлениям, которые совершает киевский режим с 2014 года. Также в беседе с «Известиями» он еще раз подчеркнул, что Москва своевременно сообщила Киеву о перевозке украинских военнопленных самолетом Ил-76.
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