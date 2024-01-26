СКР установил точку пуска поразившей Ил-76 ракеты

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал добиваться международного расследования по всем преступлениям, которые совершает киевский режим с 2014 года. Также в беседе с «Известиями» он еще раз подчеркнул, что Москва своевременно сообщила Киеву о перевозке украинских военнопленных самолетом Ил-76.