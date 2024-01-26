Суд в Москве вновь вернул заявителям миллиардный иск к Ивлеевой

Это не первая подача иска к телеведущей. 26 декабря суд в Хамовниках зарегистрировал первый коллективный иск к Ивлеевой. Истцами выступила группа из 22 граждан, которые требовали от блогера компенсацию морального вреда в размере 1 млрд руб., эту сумму она должна перечислить в фонд «Защитники Отечества». Помимо этого истцы просили запретить ей вести мероприятия в России. 10 января стало известно, что иск вернули заявителям, поскольку Ивлеева не проживает в Хамовниках.