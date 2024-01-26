Суд в Москве вновь вернул заявителям миллиардный иск к Ивлеевой

Заявитель Трещев А. С. хочет обязать Ивлееву перечислить в фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» 1 млрд руб. Суд возвратил иск, поскольку из заявления не следует, что моральный вред истцу причинен совместными действиями ответчиков.
«Истцу разъяснено право обратиться в суд по месту жительства Ивлеевой», — уточнили в представительстве.
В этот же день Таганский райсуд суд возвратил исковое заявление Олега Останния к Ивлеевой о взыскании компенсации морального вреда в размере 10 млн руб. Истцу было рекомендовано обратиться в суд по месту жительства блогера, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.
Заявление Останния к «МТС» о взыскании компенсации на сумму 10 млн руб. принято к производству суда.
Это не первая подача иска к телеведущей. 26 декабря суд в Хамовниках зарегистрировал первый коллективный иск к Ивлеевой. Истцами выступила группа из 22 граждан, которые требовали от блогера компенсацию морального вреда в размере 1 млрд руб., эту сумму она должна перечислить в фонд «Защитники Отечества». Помимо этого истцы просили запретить ей вести мероприятия в России. 10 января стало известно, что иск вернули заявителям, поскольку Ивлеева не проживает в Хамовниках.
16 января Таганский райсуд зарегистрировал второй коллективный иск к Ивлеевой после вечеринки с дресс-кодом almost naked («почти голый») в московском клубе «Мутабор». Вторым ответчиком заявлено ПАО «МТС». На следующий день представители МТС заявили, что не получали коллективного иска с требованием выплаты. Суд также отказался его принять, так как истцы не были «объединены одним общим основанием для компенсации морального вреда».
Вечеринка Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голый») прошла в московском клубе «Мутабор» 20 и 21 декабря. В ней приняли участие журналистка Ксения Собчак, певцы Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, рэпер Джиган и др. Общественность осудила мероприятие, поскольку оно было организовано в период боевых действий.