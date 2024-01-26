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Суд в Москве вновь вернул заявителям миллиардный иск к Ивлеевой

Таганский суд Москвы вернул заявителям коллективный иск о компенсации морального вреда на 1 млрд руб. от «почти голой» вечеринки к блогеру и ведущей Анастасии Ивлеевой, сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
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Источник: Reuters

Заявитель Трещев А. С. хочет обязать Ивлееву перечислить в фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» 1 млрд руб. Суд возвратил иск, поскольку из заявления не следует, что моральный вред истцу причинен совместными действиями ответчиков.

«Истцу разъяснено право обратиться в суд по месту жительства Ивлеевой», — уточнили в представительстве.

При этом иск к «МТС» о взыскании компенсации морального вреда и перечислении $1 млрд был принят судом к производству.

В этот же день Таганский райсуд суд возвратил исковое заявление Олега Останния к Ивлеевой о взыскании компенсации морального вреда в размере 10 млн руб. Истцу было рекомендовано обратиться в суд по месту жительства блогера, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Заявление Останния к «МТС» о взыскании компенсации на сумму 10 млн руб. принято к производству суда.

Это не первая подача иска к телеведущей. 26 декабря суд в Хамовниках зарегистрировал первый коллективный иск к Ивлеевой. Истцами выступила группа из 22 граждан, которые требовали от блогера компенсацию морального вреда в размере 1 млрд руб., эту сумму она должна перечислить в фонд «Защитники Отечества». Помимо этого истцы просили запретить ей вести мероприятия в России. 10 января стало известно, что иск вернули заявителям, поскольку Ивлеева не проживает в Хамовниках.

16 января Таганский райсуд зарегистрировал второй коллективный иск к Ивлеевой после вечеринки с дресс-кодом almost naked («почти голый») в московском клубе «Мутабор». Вторым ответчиком заявлено ПАО «МТС». На следующий день представители МТС заявили, что не получали коллективного иска с требованием выплаты. Суд также отказался его принять, так как истцы не были «объединены одним общим основанием для компенсации морального вреда».

Вечеринка Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голый») прошла в московском клубе «Мутабор» 20 и 21 декабря. В ней приняли участие журналистка Ксения Собчак, певцы Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, рэпер Джиган и др. Общественность осудила мероприятие, поскольку оно было организовано в период боевых действий.

Справка
Чем обернулась для Насти Ивлеевой «голая вечеринка». История скандала
Одним из главных скандалов декабря стала так называемая «голая вечеринка», организованная блогером Настей Ивлеевой. Она состоялось в ночь на 21 декабря в московском ночном клубе Mutabor