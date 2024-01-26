В Татарстане директора фирмы обвинили в неуплате 77 млн налогов

Уголовное дело было возбуждено против директора местной фирмы по факту уклонения от выплаты налогов на сумму свыше 77 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.
Согласно расследованию, в период с 2018 по 2021 год, руководитель предприятия использовал ложные данные в налоговых декларациях и документах о фиктивных отношениях с 16 контрагентами, чтобы избежать уплаты налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организации и страховых взносов. Сейчас проводятся следственные мероприятия для полного выяснения обстоятельств данного дела.
Напомним, 697 участников ОПФ в Татарстане привлечены к ответственности.