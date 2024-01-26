Попался на горячем в России, но согласился сотрудничать: Гражданин Молдовы получил 12 с половиной лет тюрьмы за изготовление наркотиков

Судом установлено, что ОПГ была создана в 2020 году. В том же году ее участником стал гражданин Молдовы. В соответствии с отведенной ему ролью он перевез оборудование, вещества, прекурсоры, необходимые для создания нарколаборатории, в жилой дом в Калужской области, где обучился незаконному производству, а затем изготовил «не более 140 килограммов» наркотического средства. В 2022 году обвиняемый перевез нарколабораторию в деревню Николо-Пустынь Зубцовского района.