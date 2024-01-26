В Сочи машина с пьяным водителем вылетела с дороги и скатилась с крутого склона

Предварительный диагноз показал, что у него черепно-мозговая травма, а также ссадины и ушибы. Пассажирка также получила ушиб головы и травмировала ногу. Врач скорой медицинской помощи предоставила им необходимую помощь на месте, после чего спасатели подняли женщину в носилках к дороге.