В Сочи машина с пьяным водителем вылетела с дороги и скатилась с крутого склона

Об этом рассказали пресс-службе ЮРПСО МЧС России. Как сообщается, авария произошла в лесном массиве неподалеку от села Каштаны.
Местный житель, ставший очевидцем происшествия, позвонил в отряд МЧС, рассказав, что легковой автомобиль съехал с грунтовой дороги по крутому склону. В результате аварии водитель и пассажир получили травмы и требуют медицинской помощи. На место выехала группа спасателей.
Они обнаружили разбитый автомобиль «Нива», находящийся в 60 метрах от дороги. Водитель и пассажир были вне автомобиля, и от обоих чувствовался запах алкоголя. Водитель, несмотря на неуверенное передвижение, мог самостоятельно ходить.
Предварительный диагноз показал, что у него черепно-мозговая травма, а также ссадины и ушибы. Пассажирка также получила ушиб головы и травмировала ногу. Врач скорой медицинской помощи предоставила им необходимую помощь на месте, после чего спасатели подняли женщину в носилках к дороге.