Режим ЧС введен в Туапсе из-за сошедших сегодня селей

Режим ЧС введен на двух участках: по улице Калараша (дома № 1-А, 3-В, 3-А, 3/1, 5, 5-А) и Кириченко (дома № 7, 5, 8-В, 90, 90/1). Жильцы одной из квартир дома по Каралаша переселены в жилое помещение маневренного фонда, сообщили в пресс-службе городской администрации.