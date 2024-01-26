ВС России за неделю нанесли 13 групповых ударов по объектам ВПК Украины

«С 20 по 26 января нанесено 13 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производившим безэкипажные катера, боеприпасы, ракеты и комплектующие к ним. Кроме того, поражались арсеналы, военная аэродромная инфраструктура, базы горючего и пункты временной дислокации иностранных наемников», — рассказали в Минобороны.