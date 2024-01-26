«Спасибо за ваши молитвы»: бойца поп-ММА, упавшего с десятого этажа, перевели из реанимации в обычную палату

В Ростове 23 января с десятого этажа высотки упал 24-летний боец поп-ММА Магомед Зайналов. Спортсмен выжил, но получи серьезные травмы и попал в реанимацию. Как выяснила «КП-Ростов-на-Дону», пострадавший пошел на поправку.
Напомним, происшествие случилось вечером на переулке Крепостном. Очевидцы рассказали, что молодой мужчина упал на крышу автомобиля, что и смягчило удар. В первые минуты после произошедшего парень даже оставался в сознании. Но его состояние было тяжелым: врачи диагностировали многочисленные переломы и даже разрывы внутренних органов.
В донской полиции сообщили, что, предварительно, криминальных обстоятельств происшествия не выявлено. Позже близкие сообщили, что Магомед пытался спасти кота, который запрыгнул на водосток балкона. В какой-то момент он поскользнулся и сорвался вниз.
«АЖ СЕРДЦЕ ЗАЩЕМИЛО»
Одним из первых о ситуации рассказал Эдуард Кузьминов — боец поп-ММА, с которым Зайналов должен был встретиться на ринге в начале февраля. Он призвал поддержать и помолиться за Магомеда.
— Мы с ним как-то начали спорить из-за темы, касающейся одной из лиг. Я предложил встретиться на ринге, разбить друг другу лицо на голых кулаках. Магомед принял вызов. А потом я узнал, что он упал с десятого этажа. В тот момент у меня аж сердце защемило. За него молились многие. И Бог его спас руками врачей, — говорит Эдуард.
По его словам, Магомед перенес несколько операций. А 26 января его перевели из реанимации в обычную палату.
«Я ЭТО ОЧЕНЬ ЦЕНЮ»
Вышел на связь и сам пострадавший. Он записал видео для друзей и других бойцов, которые его поддерживают.
— Всем спасибо за поддержку, за ваши молитвы. Я очень это ценю. А тот, кто переживает, что я головой ударился, можете не переживать, — обратился к ним Магомед.