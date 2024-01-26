«Спасибо за ваши молитвы»: бойца поп-ММА, упавшего с десятого этажа, перевели из реанимации в обычную палату

— Мы с ним как-то начали спорить из-за темы, касающейся одной из лиг. Я предложил встретиться на ринге, разбить друг другу лицо на голых кулаках. Магомед принял вызов. А потом я узнал, что он упал с десятого этажа. В тот момент у меня аж сердце защемило. За него молились многие. И Бог его спас руками врачей, — говорит Эдуард.