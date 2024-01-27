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Уже двое: прокуроры назвали возраст задержанных за фейки о землетрясении в Алматы

АСТАНА, 26 янв — Sputnik. Прокуроры установили личности двух дам, которые стали авторами панических фейков в ночь землетрясения в Алматы.
Источник: Sputnik.kz

«На фоне землетрясения в социальных сетях и чатах мессенджеров имели место факты размещения заведомо ложных сообщений о последствиях катаклизма, что породило среди панику и вызвало широкий общественный резонанс».

говорится в сообщении надзорного органа.

По фактам совершения подобных действий в настоящее время установлены личности двух женщин 1995 и 2006 годов рождения, подчеркнули прокуроры.

Их привлекли к административной ответственности по части 3 статьи 456−2 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (Размещение, распространение ложной информации пользователями онлайн-платформ, создающей условия нарушения общественного порядка) с наложением взыскания в виде штрафа в размере 10 месячных расчетных показателей.