Мужчина таксовал на угнанной машине

В салоне указанной автомашины кроме водителя находились еще два пассажира. Выяснилось, что после угона автомобиля водитель решил заработать деньги и посадил к себе двух попутчиков. На место задержания незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа Кордайского районного отдела полиции. В настоящее время подозреваемый передан коллегам в УП Бостандыкского района города Алматы для дальнейших разбирательств.