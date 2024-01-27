Мужчина таксовал на угнанной машине

24 января сотрудниками батальона патрульной полиции Жамбылской области была получена ориентировка о задержании подозреваемого в угоне автомашины Toyota Camry в Алматы, движущегося в направлении Шымкента.
При несении службы на 240 км автодороги республиканского значения Западная Европа — Западный Китай сотрудниками патрульной полиции была замечена указанная автомашина и приняты меры для ее остановки и задержания. В ходе проверки установлено, что водитель не имеет соответствующих документов на управление транспортным средством и автомобиль числится в розыске как угнанный.
В салоне указанной автомашины кроме водителя находились еще два пассажира. Выяснилось, что после угона автомобиля водитель решил заработать деньги и посадил к себе двух попутчиков. На место задержания незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа Кордайского районного отдела полиции. В настоящее время подозреваемый передан коллегам в УП Бостандыкского района города Алматы для дальнейших разбирательств.