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Торговое судно попало под обстрел у берегов Йемена

В торговое судно к юго-востоку от йеменского города Аден попала ракета. Экипаж судна спасен, сообщает Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности.
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Источник: Reuters

Попадание ракеты в торговый корабль также подтвердил в соцсети X Центр наблюдения за морскими торговыми операциями Великобритании (UKMTO). В центре уточнили, что судно попало под обстрел в 60 морских милях к юго-востоку от Адена. Другие подробности не приводятся.

После начала войны Израиля с палестинским движением «Хамас» хуситы заявили, что намерены обстреливать суда в Красном море, которые, по их мнению, связаны с Израилем. В январе США и Великобритания начали наносить удары по позициям хуситов в Йемене. Из-за угроз безопасности ряд нефтегазовых компаний и перевозчиков нефти, в частности Shell, QatarEnergy и Kuwait Oil Tanker, приостановили перевозки в Красном море на неопределенный срок.

Эрдни Кагалтынов