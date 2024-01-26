Торговое судно попало под обстрел у берегов Йемена

После начала войны Израиля с палестинским движением «Хамас» хуситы заявили, что намерены обстреливать суда в Красном море, которые, по их мнению, связаны с Израилем. В январе США и Великобритания начали наносить удары по позициям хуситов в Йемене. Из-за угроз безопасности ряд нефтегазовых компаний и перевозчиков нефти, в частности Shell, QatarEnergy и Kuwait Oil Tanker, приостановили перевозки в Красном море на неопределенный срок.