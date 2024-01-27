В Польше заявили о повышении преступности из-за наплыва украинцев

Она подчеркнула, что многие из «гостей» чувствуют себя безнаказанно и часто нарушают законы, например, садятся за руль в нетрезвом состоянии. Завадка отметила, что среди иностранцев преступления чаще всего совершали украинцы.
Гражина Завадка, в свою очередь, отметила, что у польской полиции вызывает большое удивление высокий уровень содержания алкоголя в крови. Эксперт по дорожному движению Войцех Пащечны заявил, что «некоторые приезжие чувствуют себя безнаказанно». Он призвал довести до их сведения, что в Польше вождение в нетрезвом виде строго наказывается.
Ранее организатор протеста на границе Польши и Украины Рафал Меклер заявил, что украинцы похожи на избалованных детей, в отношениях с которыми не помогает диалог.
Он описал поведение украинцев на примере детей, которые порой требуют от родителей невозможного.