В Польше заявили о повышении преступности из-за наплыва украинцев

Гражина Завадка, в свою очередь, отметила, что у польской полиции вызывает большое удивление высокий уровень содержания алкоголя в крови. Эксперт по дорожному движению Войцех Пащечны заявил, что «некоторые приезжие чувствуют себя безнаказанно». Он призвал довести до их сведения, что в Польше вождение в нетрезвом виде строго наказывается.