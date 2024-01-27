МО РФ: FPV-дроны ивановских десантников уничтожили расчет АГС-17 ВСУ в районе Артемовска

«Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ивановских десантников из состава Южной группировки войск ежедневно уничтожают живую силу и технику ВСУ ударными беспилотниками на артемовском направлении. Осуществив запуск FPV-дрона, оператор вывел его на цель — мобильный расчет АГС-17 “Пламя”, двигавшийся по направлению от Часова Яра к передовым позициям ВСУ к северо-западу от Артемовска», — говорится в сообщении.
Отмечается, что определив цель, оператор завел на нее беспилотник, а его помощник в это время корректировал полет дрона, осуществляя точное его наведение на цель. Сбарражировав, FPV-дрон точно поразил двигавшийся мотовездеход ВСУ с расчетом АГС.
«После выполнения боевой задачи во избежание ответного поражения противником расчет ударных беспилотников “крылатой пехоты” оперативно сменил свою позицию», — отметили в военном ведомстве.