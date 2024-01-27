Артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

«Военнослужащие артиллерийского дивизиона 6-й общевойсковой армии “Западной” группировки нанесли массированный удар по пехоте противника, находящейся в укрепленном опорном пункте», — рассказали в министерстве.
Уточняется, что боевую задачу выполнили артиллеристы, работающие на реактивных системах залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», после получения координат цели от расчета БПЛА «Орлан-10».
«Огонь по цели велся на расстоянии порядка 18 километров осколочно-фугасными боеприпасами», — добавили в ведомстве.
По данным Минобороны от пятницы, за неделю ВСУ потеряли на Купянском направлении 740 военнослужащих, семь танков, семь боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.