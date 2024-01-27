«Подразделения группировки войск “Восток” продолжают выполнять боевые задачи на южнодонецком направлении. Мотострелковыми подразделениями при поддержке артиллерии отражены одна атака в районе Новомихайловки и две — в районе Ровнополя», — сообщил Гордеев.
Группировка войск «Восток» на южнодонецком направлении отбила 3 атаки ВСУ
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Подразделения группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении за сутки отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.