Группировка войск «Восток» на южнодонецком направлении отбила 3 атаки ВСУ

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжают выполнять боевые задачи на южнодонецком направлении. Мотострелковыми подразделениями при поддержке артиллерии отражены одна атака в районе Новомихайловки и две — в районе Ровнополя», — сообщил Гордеев.