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Штурмовики Су-25 ВКС России поразили опорные пункты ВСУ на донецком направлении

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Штурмовики Су-25 ВКС России поразили неуправляемыми авиаракетами опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, сообщили в Минобороны России.
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Источник: AP 2023

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

По докладам передового авиационного наводчика «все указанные цели были успешно поражены».

«После получения задачи выполнили взлет, выход в район цели. Нанесение удара неуправляемыми авиационными ракетами с кабрирования по скоплению живой силы противника. После выполнили противоракетное маневрирование, возврат на аэродром, посадку», — рассказал летчик Су-25 с позывным Трактор.