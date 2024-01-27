Штурмовики Су-25 ВКС России поразили опорные пункты ВСУ на донецком направлении

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.
По докладам передового авиационного наводчика «все указанные цели были успешно поражены».
«После получения задачи выполнили взлет, выход в район цели. Нанесение удара неуправляемыми авиационными ракетами с кабрирования по скоплению живой силы противника. После выполнили противоракетное маневрирование, возврат на аэродром, посадку», — рассказал летчик Су-25 с позывным Трактор.