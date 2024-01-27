Во Владивостоке произошел пожар на стройке жилого комплекса

Сообщение о возгорании на территории строящего ЖК на улице 2-я Поселковая поступило в 1.57 часов 27 января. Когда пожарные прибыли на место, две строительные бытовки были охвачены огнем. Существовала угроза, что пламя перекинется на стоящие рядом другие строительные вагончики и машины на парковке.