Во Владивостоке произошел пожар на стройке жилого комплекса

Минувшей ночью во Владивостоке произошел очередной пожар на стройке. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Сообщение о возгорании на территории строящего ЖК на улице 2-я Поселковая поступило в 1.57 часов 27 января. Когда пожарные прибыли на место, две строительные бытовки были охвачены огнем. Существовала угроза, что пламя перекинется на стоящие рядом другие строительные вагончики и машины на парковке.
В результате ЧП сгорели бытовки на площади около 30 «квадратов». Однако пожарным удалось не допустить распространение огня.
Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.
Напомним, ранее крупный пожар произошел на стройке многоквартирных домов по улице Харьковская во Владивостоке.