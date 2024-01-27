Квартира и часть крыши в 87-летнем деревянном бараке сгорели в Хабаровске

Деревянный дом загорелся 27 января в Хабаровске. Огнем была охвачена квартира на втором этаже барака. На тушение пожара ушло несколько часов.
О возгорании барака 1937 года постройки на Красноармейской, 37 стало известно ночью. К этому моменту огонь подбирался к кровле здания, валил черный дым. Опасную зону самостоятельно покинули пятеро человек.
Прибывшие пожарные не дали огню распространиться на кровлю. Около 2:00 часов возгорание было локализовано. Общая площадь, поврежденная пламенем, составила 70 «квадратов». Горели домашние вещи и перекрытие.
Пожарные пролили помещения, разобрали крышу и перекрытия второго этажа дома. Также сотрудники МЧС проверили, есть ли скрытые очаги тления и горения. В 5:14 часов пожар был полностью потушен. Огнем повреждены квартира, межэтажные перекрытия, часть кровли и стены дома. Пострадавших нет.
— В ликвидации пожара было задействовано 25 человек и семь единиц техники. Причины возгорания будут установлены в ходе проверки сотрудниками Госпожнадзора, которые уже работают на месте происшествия, ведут опрос очевидцев и сбор материалов, — сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС России.