Квартира и часть крыши в 87-летнем деревянном бараке сгорели в Хабаровске

— В ликвидации пожара было задействовано 25 человек и семь единиц техники. Причины возгорания будут установлены в ходе проверки сотрудниками Госпожнадзора, которые уже работают на месте происшествия, ведут опрос очевидцев и сбор материалов, — сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС России.