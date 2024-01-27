Жителя Иркутска будут судить за контрабанду леса

— Обвиняемый являлся членом преступной группировки, которая также включала других жителей Приангарья и одного иностранца. В период с 2018 по 2021 годы группа использовала фиктивные компании, зарегистрированные на подставных лиц, для незаконной экспортировки более шести тысяч кубометров леса на сумму 10 миллионов рублей, — говорят в ведомстве.