Жителя Иркутска будут судить за контрабанду леса

По информации, предоставленной пресс-службой Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, мужчине из Иркутска грозит судебное разбирательство по обвинению в контрабанде леса на сумму более 10 миллионов рублей.
— Обвиняемый являлся членом преступной группировки, которая также включала других жителей Приангарья и одного иностранца. В период с 2018 по 2021 годы группа использовала фиктивные компании, зарегистрированные на подставных лиц, для незаконной экспортировки более шести тысяч кубометров леса на сумму 10 миллионов рублей, — говорят в ведомстве.
Кроме того, они также осуществляли легализацию полученных от преступной деятельности доходов с помощью фиктивных контрактов.
Уголовное дело будет рассмотрено в Ленинском районном суде Иркутска.