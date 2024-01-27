Во Франции протестующие фермеры сожгли здание таможни

Ранее в этот день газета Le Figarо сообщила, что 89% французов поддерживают протестное движение фермеров. Такой уровень приверженности объясняется очень высокой популярностью фермеров в общественном мнении: более девяти из десяти французов (93%) говорят, что у них хорошее мнение о фермерах, 44% из которых о них «очень хорошего мнения».