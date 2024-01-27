11 ощутимых толчков зафиксировали на территории Казахстана

На официальном сайте ведомства отмечается, что сейсмическая активность обусловлена произошедшим на границе Китая и Кыргызстана сильным землетрясением, сейсмические волны которого распространились на территорию близлежащих стран, в том числе и Казахстана. Обычно после землетрясений такой интенсивности происходит большое количество афтершоков, что и наблюдается до сих пор. Сколько по времени будет происходить этот процесс — зависит от многих факторов, в том числе от сейсмичности региона, где расположен эпицентр землетрясения, и от грунтовых условий. Постепенно будет происходить затухание процесса активизации сейсмичности и она вернется в обычный режим.
«На базе Центра управления в кризисных ситуациях МЧС продолжается работа республиканского оперативного штаба. Объекты жизнеобеспечения, транспортные и производственные объекты работают в штатном режиме. Обстановка стабильная. Гражданам рекомендуем сохранять спокойствие и не поддаваться панике», — обратились в МЧС РК.
Меры безопасности при землетрясени\
Если находитесь на верхних этажах — оставайтесь в здании до остановки толчков, предварительно отройте входную дверь, займите наиболее безопасное место в помещении: под несущей балкой, в дверных проемах или углах капитальных стен, у опорной колонны, подальше от окон, тяжелых предметов и мебели. Можно спрятаться под столом или укрыться в ванной. Нельзя пользоваться лифтом и лестницей во время землетрясения. Дождитесь остановки толчков и только после этого выходите на улицу. На улице нужно встать на открытой площадке подальше от зданий, линии электропередачи, вывесок, заборов
Землетрясение в Алматы и регионах Казахстана 23 января после полуночи в Алматы почувствовали землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. По ощутимости — в 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки. В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу. Позже в акимате Алматинской области проинформировали, что по результатам визуального обследования объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов на территории региона обнаружены трещины на 44 зданиях — это школы, больницы, ДК. Незначительные повреждения были обнаружены и на зданиях в Алмалинском районе Алматы.