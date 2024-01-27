11 ощутимых толчков зафиксировали на территории Казахстана

На официальном сайте ведомства отмечается, что сейсмическая активность обусловлена произошедшим на границе Китая и Кыргызстана сильным землетрясением, сейсмические волны которого распространились на территорию близлежащих стран, в том числе и Казахстана. Обычно после землетрясений такой интенсивности происходит большое количество афтершоков, что и наблюдается до сих пор. Сколько по времени будет происходить этот процесс — зависит от многих факторов, в том числе от сейсмичности региона, где расположен эпицентр землетрясения, и от грунтовых условий. Постепенно будет происходить затухание процесса активизации сейсмичности и она вернется в обычный режим.