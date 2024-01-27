В Казахстане задержали россиянина, подозреваемого в двойном убийстве

АЛМА-АТА, 27 янв — РИА Новости. На казахстанской границе задержан гражданин России, разыскиваемый за совершение двойного убийства в Новосибирске, сообщила в субботу пресс-служба министерства внутренних дел (МВД) республики.
«На основании ориентировки главного управления уголовного розыска МВД РФ в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками пограничной службы КНБ (Комитета национальной безопасности Казахстана — ред.) и криминальной полиции МВД РК задержан гражданин России, подозреваемый в совершении двойного убийства матери и ее малолетней дочери 23 января в Новосибирске», — говорится в сообщении.
По данным казахстанского МВД, подозреваемый был задержан на пограничном посту в Туркестанской области республики, когда пытался на такси пересечь государственную границу.
В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об экстрадиции подозреваемого в Россию.