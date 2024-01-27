«После 00:00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 00.35 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)», — говорится в сообщении представительства.
Кроме того, ведомство сообщает, что украинские войска в пятницу с 23.00 по 23.10 мск выпустили два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров и два снаряда калибра 152 миллиметра по Горловке.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхана Омара, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.