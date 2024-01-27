В Ташкенте вынесен приговор мужчине, убившему сожительницу 13 лет назад

В Чиланзарском районном суде по уголовным делам было рассмотрено дело об убийстве женщины в 2010 году. Об этом сообщает пресс-служба Ташкентского городского суда. .Подозреваемый и потерпевшая, которая занималась куплей/продажей автомобилей на авторынке в Сергели, познакомились осенью 2010 года. Между мужчиной и женщиной завязались отношения и они стали жить вместе в квартире потерпевшей.
15 ноября 2010 года мужчина напал на сожительницу в ее квартире и задушил ее. Подозреваемый украл у женщины 7 тыс. долларов и 5 млн сумов и сбежал из страны. Спустя 13 лет его задержали в России..Приговором суда мужчина признан виновным по статьям 97 УК РУз (Умышленное убийство) и 164 (Разбой). Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы.