25 тысяч тонн контрафактного пива нашла полиция в Нижнем Новгороде

Об этом сообщает Главное управление МВД России по Нижегородской области. Полиция вместе с сотрулниками окружного управления Росалкогольтабакконтроля изъяла со склада 25 тысяч литров пива. Пенный напиток, по данным полиции, планировали продавать. Однако никаких сопроводительных документов на товар не было, не было и необхожимой по закону маркировки — уникального кода на таре. Зато стради порядка заметили, что этикетки переклеены.