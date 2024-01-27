25 тысяч тонн контрафактного пива нашла полиция в Нижнем Новгороде

Полицейские из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Нижнему Новгороду обнаружили на улице Кузбасской склад с немаркированной алкоголесодержащей продукцией.
Об этом сообщает Главное управление МВД России по Нижегородской области. Полиция вместе с сотрулниками окружного управления Росалкогольтабакконтроля изъяла со склада 25 тысяч литров пива. Пенный напиток, по данным полиции, планировали продавать. Однако никаких сопроводительных документов на товар не было, не было и необхожимой по закону маркировки — уникального кода на таре. Зато стради порядка заметили, что этикетки переклеены.
Образцы напитка изучат в Экспертно-криминалистическом центре областного полицейского главка, жидкость ожидает физико-химического исследования.
Личность директора ООО, которое работает с этим складским помещением, полиция выяснила. Расследование продолжается.
Напомним, трое нижегородцев отравились контрафактным алкоголем в минувшие новогодние каникулы.