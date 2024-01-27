Уголовное дело завели из-за гибели троих детей на пожаре на Бору

Утром 27 января в частном доме в деревне Нечаево произошел пожар, во время которого погибли дети 16, 10 и 8 лет. При осмотре их тел следователи не нашли повреждений криминального характера. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электрического или печного оборудования. В настоящий момент назначены экспертизы для установления причин пожара.