В Караганде ищут мужчину, избившего водителя скорой помощи

Судя по всему, причиной словесной перекалки перед избиением послужило недовольство мужчины тем, что машина скорой помощи припаркована в неположенном месте.
В полиции Карагандинской области сообщили, что мужчину уже опознали. В настоящее время его пытаются задержать.
«Полицией установлен карагандинец, нанесший телесные повреждения водителю “скорой помощи”. Принимаются необходимые меры к его задержанию. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью из хулиганских побуждений». Пресс-служба ДП Карагандинской области.