Участников группы «Би-2» депортируют из Таиланда

«Мы получили сегодня информацию из управления иммиграционной полиции провинции Пхукет о том, что участники группы “Би-2”, семь человек, будут в ближайшие дни этапированы в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации», — сообщил ТАСС Соснов.
Участников «Би-2» арестовали сразу после проведения концерта в Пхукете 24 января. 26 января суд приговорил каждого из музыкантов к штрафу 3 тыс. таиландских бат ($95). Всего в Таиланде «Би-2» провели два концерта. Кроме выступления в Пхукете они также дали концерт в Паттайе 22 января.
Милена Костерева