Участников группы «Би-2» депортируют из Таиланда

«Мы получили сегодня информацию из управления иммиграционной полиции провинции Пхукет о том, что участники группы “Би-2”, семь человек, будут в ближайшие дни этапированы в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации», — сообщил ТАСС Соснов.