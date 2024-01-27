Водителя автобуса, влетевшего в пешеходов на Наличной улице, отправили в СИЗО

По решению суда, мужчина отправился в следственный изолятор на два месяца. Там он будет, как минимум, до 23 марта. Ранее сообщалось, что за такую аварию ему может грозить до двух лет колонии. Расследование сейчас продолжается. Ранее Spb.kp.ru публиковала видео, на котором видно, что водитель уснул.