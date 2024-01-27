Водителя автобуса, влетевшего в пешеходов на Наличной улице, отправили в СИЗО

В Петербурге отправили в СИЗО водителя автобуса, по вине которого произошло страшное ДТП. Мужчина уснул за рулем и вылетел на тротуар, где находились пешеходы. Авария произошла 24 января около четырех часов вечера на Наличной улице. Пострадали пять человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
— Водителя задержали в этот же день, а 25 января ему предъявили обвинение. Он полностью признал свою вину, — говорится в сообщении регионального ведомства.
По решению суда, мужчина отправился в следственный изолятор на два месяца. Там он будет, как минимум, до 23 марта. Ранее сообщалось, что за такую аварию ему может грозить до двух лет колонии. Расследование сейчас продолжается. Ранее Spb.kp.ru публиковала видео, на котором видно, что водитель уснул.