В Воронежской области разыскивают 358 пропавших без вести

Всего в 2023 году полицейские зарегистрировали 3752 заявлений об исчезновении людей (в 2022-м — 3561). В их числе было 397 несовершеннолетних (год назад 362). При этом 3534 человек в 2023 году удалось найти по «горячим следам» (в 2022-м 3526). Разыскали всех пропавших детей.