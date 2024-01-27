В Воронежской области разыскивают 358 пропавших без вести

В Воронежской области продолжают разыскивать 358 пропавших без вести. Цифры огласили в региональной прокуратуре. По сравнению с 2022 годом эти цифры практически не изменились — тогда продолжали искать 359 человек.
Всего в 2023 году полицейские зарегистрировали 3752 заявлений об исчезновении людей (в 2022-м — 3561). В их числе было 397 несовершеннолетних (год назад 362). При этом 3534 человек в 2023 году удалось найти по «горячим следам» (в 2022-м 3526). Разыскали всех пропавших детей.
Сотрудники Следственного комитета возбудили 25 уголовных дел по факту исчезновения людей в 2023 году (в 2022-м их было 19). Прекратили после нахождения пропавших 12 дел (год назад 10). Остальные продолжают расследовать.
При этом в ходе надзора прокуратуры за поиском пропавших граждан в отделах полиции выявили более 500 нарушений закона. Их устранение привело к тому, что удалось найти трех исчезнувших людей.